Pedofiiliaskandaal raputab Poola poliitilist maastikku

Poola kaks suuremat poliitilist jõudu - parempoolne erakond Seadus ja Õiglus (PiS) ning Euroopa Koalitisoon, mis ühendab opositsioonierakondi eesotsas liberaalse Kodanikuplatvormiga (PO) - on seni olnud arvamusküsitlustes tasavägised, kuid film võib vaatlejate arvates olukorda muuta.

«Kogu see lugu võib kallutada tasakaalu opositsiooni kasuks,» ütles politoloog Stanisław Mocek 26. mai valimisi silmas pidades.

Laupäeval YouTube'i pandud vendade Tomasz ja Marek Sekielski film «Ära räägi kellelegi» on nüüdseks vaadatud üle 17 miljoni korra.

Kahetunnine dokumentaal sisaldab varjatud kaameraga võetud kaadreid ohvritest, kes praegu on juba täiskasvanud, vastamisi eakate preestritega, pärimas aru aastakümnete taguse seksuaalse väärkohtlemise kohta.

Ka kohalik meedia on asunud aktiivselt kannatanute lugusid, kommentaare ja paljastusi avaldama.

Tule all on piiskopid, kes pedofiiliajuhtumeid varjasid ning juba nõutakse sõltumatut komisjoni, mis preestrite minevikupatud päevavalgele tooks.

Teoloog Stanisław Obirek tõdeb, et paanikas on nii PiS kui vaimulikkond.

Ta ennustab, et juunisse kavandatud Vatikani pedofiiliaeksperdi, Malta peapiiskopi Charles Scicluna külaskäik võib tuua kaasa mitme Poola piiskopi tagasiastumise.

Valitsevad konservatiivid ei ole jäänud, käed rüpes, istuma. Nad on teatanud plaanist tõsta vanglakaristuste ülemmäära pedofiilia eest 30 aastale ja legaalse seksuaalvanuse 15 aastalt 16-le.

Parlament on eelnõu juba läbi vaadanud ja see võib lähipäevil seaduseks saada, sest PiS-il on parlamendis absoluutne enamus.