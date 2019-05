LKF saatis meeldetuletuse 24 700 kindlustamata sõiduki kohta

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on murettekitav, et nelja kuu jooksul on ligi 25 000 autot, mopeedi, traktorit, haagist või muud sõidukit jäetud kindlustuseta. «Vaatamata sellele, et liikluskindlustus on kohustuslik, kasvab nende inimeste hulk, kes jätavad liikluskindlustuse lepingu sõlmimata. Automaatne liikluskindlustus on hetkel 12 020 sõidukil või haagisel,» ütles Potsepp. «Kindlustamata sõiduki sundkindlustust tuleb vältida, sest see on tavapärasest liikluskindlustusest märksa kallim ja liiklusõnnetuse põhjustamisel tuleb kanda 640 eurona omavastutus.»