Tänasel Muuseumiööl on avatud üle 200 muuseumi

Tallinna linnamuuseumi filiaalid on laupäeval Muuseumiöö programmi raames avatud ka hilisõhtul kella 18–23. Muuseumipäeva puhul on Linnamuuseumi filiaalide külastus kõigile tasuta. Ühtlasi saab osaleda Tallinna Linnamuuseumi filiaalide ühismängus Linna Mustrid.

Mängus osalejail tuleb üles otsida Tallinna vaated, mida näeb Tallinna linnamuuseumi filiaalides eksponeeritud esemetel ja fotodel. Eksponaatide kohta saab rohkem teada muuseume külastades, linnaruumis aga saab sama objekti üles otsida fotodele lisatud koordinaatide järgi. Seejärel tuleb ise sama nurga alt foto teha ning postitada see Facebooki või Instagrami Linnamuuseumi postituse alla või oma seinale teemaviidetega #linnamustrid ja #muuseumiöö2019.

Vahvaimad fotod pälvivad auhinna - kokku antakse välja kaheksa perepääset kõikide Tallinna Linnamuuseumi filiaalide külastamiseks. Valiku teevad iga filiaali töötajad nende fotode seast, mis on postitatud just 18. mail. Muuseumiööl on avatud ka Peeter I muuseum, Tallinna vene muuseum, Kiek in de Köki kindlustustemuuseum ja Raidkivimuuseumi osa bastionikäikudest.

Juba tuntud-teatud muuseumide tasub Tallinnas tähele panna ka vähem tuntud asutusi. Näiteks on muuseumiöö avatud vanalinnas, Vene 28 asuv Tšuvaši rahvakultuuri muuseum, mille külastamine on muul ajal võimalik vaid eelneval kokkuleppel. Samuti on võimalik külastada Ukraina kultuurikeskust Laboratooriumi 22. Tallinnas on avatud kokku 65 muuseumi, sealhulgas pakuvad muuseumiöö programmi mõned kirikud. Harjumaal ootab muuseumiööl külastajaid 14 muuseumi, üle Eesti aga 214 mäluasutust.

Tänavune muuseumiöö kannab pealkirja «Öös on mustreid». Külastajatele on viie tunni jooksul tasuta avatud väga paljud suuremad ja väiksemad muuseumid ning lisaks muuseumidele teevad oma uksed tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teaduse ja ajalooga tegelevad organisatsioonid.

Eelmisel aastal tehti muuseumiööl viie tunni jooksul üle terve Eesti rohkem kui 125 000 muuseumikülastust – just nimelt külastust, sest üksikkülastajate arvu on raske kokku lugeda, kuna suur osa publikust jõuab õhtu jooksul päris mitmesse muuseumi. Üks öö peakorraldajatest, Jelena Tšekulajeva, kutsus inimesi muuseumiöö kava varakult läbi lappama ja oma marsruuti läbi mõtlema, sest nii jõuab sündmuse viie tunni jooksul rohkem. «Suurte publikumagnetite kõrval on tasub kindlasti programmist üles otsida ka väiksed ja vähem tuttavad muuseumid, sest muuseumiöö on hea aeg avastamiseks – näiteks mitmed erakogud ongi avatud spetsiaalselt just muuseumiöö puhul ja muul ajal neid külastada üldjuhul ei õnnestu. Aga erilised, just selleks ööks kokku pandud ekskursioonid, töötoad, kontserdid, ootavad külastajaid igas muuseumis,» ütles Tšekulajeva.