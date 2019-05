Aastaid on postiettevõte Omniva mänginud mõttega, et senise kuue päeva asemel võiks ajalehti kodudesse kanda vaid viiel päeval nädalas. Seetõttu on ajalehtede juhtkonnad pidanud teema üles võtma ja arutama, mida teha edasi, kui see plaan teoks saab. Esimese sammu kohanemise poole tegi Ekspress Meedia, kes otsustas eeloleval suvel lõpetada Eesti Päevalehe nädalalõpulisa LP avaldamise laupäeval ning tuua selle päev varasemaks.