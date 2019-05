EP valimiste küsitlus: SDE nimekiri on tõusnud kõige populaarsemaks

Võrreldes eelmisel nädal avaldatud küsitluste koondtulemustega on SDE oma toetust kasvatanud kaks protsenti. Teised kaks võrreldava populaarsusega nimekirja ehk Reformierakond ja Keskerakond pole suutnud toetust kasvatada, pigem on see mõnevõrra langenud. Toetus neljandal kohal oleva EKRE nimekirjale püsib stabiilne ning viiendal kohal oleva Isamaa nimekirja toetus on samuti pigem langenud.