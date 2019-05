Tartu sotsiaaldemokraatide esimehena jätkab Heljo Pikhof

Partei pressiesindaja teatas esmaspäeval, et SDE Tartu piirkonna aseesimeesteks valiti Johannes Mihkelsoni Keskuse juhataja Tõnu Ints, Tartu linnaraamatukogu direktor Asko Tamme ja Arengukoostöö Ümarlaua juht Gea Kangilaski. Kõik neli on ka Tartu linnavolikogu liikmed.

«Tartu sotsiaaldemokraatidel on selged sihid ja ees ootamas lai tööpõld. Aitame kõigiti kaasa sellele, et viia oma erakond tõusulainele. Eeldused selleks on head. Ja mõistagi on meie südametes Tartu ja tartlased. Räägime jõuliselt kaasa linnaelu küsimustes, et meie kodulinn areneks parimal võimalikul moel,» ütles Heljo Pikhof.