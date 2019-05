Piirdeaed ei lase Tallinnas enam raudteel kõndida

Lillekülast kuni Pääskülani paigaldatakse 9,3 kilomeetrit piirdeaeda. «Lilleküla ja Tondi vahel on vana veeviimar, mida praegu remonditakse. See avatakse uuesti 2. juunil ja siis on kahe peatuse vahel veel üks läbipääsuvõimalus,» lubas Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles.

«Kõige rohkem küsimusi tekitab see, mis saab Järve keskuse juures. Seal me jätsime praegu tööd pooleli. Otsime koos kohaliku omavalitsusega sobivat lahendust, et tagada inimestele seal läbipääs. Me saame aru, et see on inimeste jaoks oluline koht, kust nad soovivad läbi pääseda,» kinnitas Lilles.