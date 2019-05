Ühing: läbipaistvust oma töös lubavad üheksa europarlamendi kandidaati

Nendeks on Yoko Alender Reformierakonnast, Triin Saag Eesti 200-st Andrei Korobeinik ja Vadim Belobrovtsev Keskerakonnast Peep Mardiste Erakonnast Eestimaa Rohelised, Hanno Pevkur Reformierakonnast, üksikkandidaat Raimond Kaljulaid, Triin Toomesaar Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Züleyxa Izmailova Erakonnast Eestimaa Rohelised.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üleskutse on osa rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International Euroopa Liidu esinduse kampaaniast «Stand Up for Integrity», millega on praeguseks liitunud 14 juhtkandidaati ja 408 liikmesriigi kandidaati. Kõige enam on liitunuid Prantsusmaal, kokku 181, millele järgnevad Portugal 37 ja Leedu 35 kandidaadiga.

«Kampaania laiemaks eesmärgiks on tähelepanu juhtida neljale prioriteedile, milleks on õigusriikluse tagamine Euroopa Liidus (EL), korrumpeerunud isikute ja raha sisenemise ennetamine EL-i, sõltumatu EL-i eetikaüksuse loomine ja seadusloome läbipaistvuse suurendamine,» selgitas KVE tegevjuht Carina Paju. «Parlamendisaadikute tasemel oleme rõhutanud aga just saadiku isiklikku vastutust.»

Kandidaadid said võimaluse liituda deklaratsiooniga, milles on kolm konkreetset lubadust. Seadusloome läbipaistvuse tagamiseks lubavad liitunud, et nõustuvad lobistidega kohtuma vaid juhul, kui nad on ametlikult lobistideks registreerunud, ning registreerivad kohtumise e-registris.

Huvide konflikti ja mõjuvõimu ärakasutamise vältimiseks lubavad saadikud, et ei asu kohe pärast parlamendisaadikute volituste lõppemist tööle EL-i registreeritud lobiorganisatsiooni.

Viimasena toetavad liitunud EL-i iseseisva eetilise järelevalve üksuse loomist, mis oleks kontrollitavatest otsustes sõltumatu. Parlamendis teostab kontrolli praegusel hetkel näiteks parlament ise, kuid sel kujul ei saa järelevalvet kuidagi nimetada sõltumatuks.

«Seega pole deklaratsioon midagi ületamatut ega keerulist; küll aga nõuab see kandidaadilt pühendumust eetilise käitumisega eeskuju näidata,» kommenteeris Paju.