Reformierakond jätkab võimsalt populaarseima erakonnana

Reformierakonna toetus on 27 protsenti, Keskerakonnal 20, EKRe-l 17, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) ja Isamaal võrdselt 10 ja Eesti 200-l kaheksa protsenti, vahendas rahvusringhääling .

Suurimad erinevused ilmnevad traditsiooniliselt vastajate rahvuse pinnal. Eestlastest valijate seas on esikohal Reformierakond 31 protsendi suuruse toetusega ning teisel kohal EKRE 19 protsendiga. Keskerakonna toetus eestlastest valijate seas on 13, Isamaal 12 ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 11 protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on esikohal küll kindlalt Keskerakond, kuid nende 52 protsendi suurune toetus selles vastajagrupis on oluliselt madalam kui riigikogu valimiste eelses ajal, kui see oli 70 protsendi ümber. Teistest parteidest omavad muukeelsete valijate seas rohkem toetust Reformierakond ja Eesti 200 - mõlemad 11 protsenti.