Marianne Mikko: Venemaa ei ole veel ENPA-s hääleõigusega tagasi

See, mis juhtus Euroopa Nõukogus eelmisel reedel, kui ministrite komitee deklaratsioon soovitas Venemaal taas asuda taotlema ENPA-s hääleõigust, oli selles mõttes märgiline, et näitas Euroopas üldiselt valitsevat Venemaad soosivat, pooldavat ja julgustavat hoiakut.

Euroopa Nõukogu koosneb kahest sambast – üks on täitevvõim ehk liikmesriikide alalised esindajad Strasbourgis ja teine on täitevvõimust sõltumatu ENPA, kuhu kuuluvad 47 liikmesriigi parlamentide esindajad. Ministrite enamus jõudis selleni, et Venemaa võiks olla mõlemas sambas esindatud, kuid on ENPA otsustada, kas taastada Venemaa hääleõigus või mitte (Venemaa kaotas hääleõiguse kaks aastat tagasi agressiooni tõttu Ukrainas – toim.). Praegu on sündmustest ette rutatud ja ma usun, et 46 liikmesriigi parlamentide esindajad – ma jätan Venemaa välja – vaatavad väga tõsiselt iseendale otsa.

Seda, et tegemist oli tõsise signaaliga, näitas ka Eesti presidendi ja kaitseministri reaktsioon. Jüri Luik nimetas seda šokeerivaks.

Tõsi on see, et Euroopa lõunaosa ja mõned suuremad Euroopa Liidu liikmesriigid on pikalt nuputanud, kuidas saaks Venemaad kaasata. Tõsi on ka see, et kõik taolised katsed läbi raportite või erinevate formaatide muuta Venemaa meile meeldivamaks jõuab ikkagi ENPA poliitikani. Selleni, kas see poliitika on väärtuspõhine, õigusriiki ja inimõigusi kaitsev.

Paljud Euroopa Nõukogu ametnikud on erutunud, sest Venemaa on sellele organisatsioonile liikmemaksudena 33 miljonit eurot võlgu. Kõige viimane tähtaeg selle võla tasumiseks on 30. juuni. Kui selleks ajaks pole Venemaalt laekunud ühtegi eurot, siis alustatakse väljaviskamise protseduuri.

See on siis automaatne protsess?

Mitte päris. Me ju tunneme Venemaad. Panustavad kolm kopikat ja ongi juba midagi makstud. Ei maksa illusioone luua, nad võivad oma liikmemaksuvõlga ka minimaalselt tasuda.

Venemaa tipp-poliitikud juba kommenteerivad ja säutsuvad selle reedese deklaratsiooni valguses, et Euroopa hakkab Venemaa vastaseid sanktsioone tühistama.

Euroopa Nõukogu ja ENPA on eelkõige inimõiguste organisatsioonid. Euroopa Liidust kui majandusorganisatsioonist rääkides ei näe ma küll praegu võimalust, et Venemaa vastased sanktsioonid lõpetatakse. Kas nad muutuvad karmimaks? Praegust populistide esiletõusu nähes seda ma ei usu.

Radikaalsed poliitikud peaaegu kõigis Euroopa Liidu riikides püüavad oma jõudusid ühendada ja Euroopa Parlamendi valimiste järel ilmselt ühendust muutma hakata. Euroopa Parlamenti ootavad ilmselt ees muutused?

Kindlasti ei ole see sarnane parlamendile, mille koosseisus olin mina 2004-2009. Toona oli selles parlamendis palju optimismi ja entusiasmi. Vahepeal oli majanduskriis ja nüüd on populismilaine. Selle viimase pärast ma väga ei muretse. Need populistlikud jõud hoiavad oma riikide puhul küüsi enda poole. Kui teha ühte fraktsiooni, siis peavad selles olema kompromissialtid inimesed. Populistid on liiga jäigad, nad ei allu distsipliinile.

Iga organisatsiooni tuleb aeg-ajalt muuta või reformida? Mis peaks või võiks Euroopa Liidus muutma?