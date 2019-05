Kanal 2 paneb kinni uuriva telesaate «Radar»

«Radari» peatoimetaja Kärt Anvelt ütles, et uudis tabas teda eile kui välk selgest taevast. «Mina sain sellest, et «Radar» lõpetatakse, teada täna (eile – toim) hommikul kell 10. Vähemalt sellest ajast saadik, kui mina siia ettevõttesse tööle tulin (2018. aasta juulis – toim.), kõlasid pidevalt kinnitused, et telekanali kaks vankumatut laeva, mida ükski kokkutõmbamise otsus ei puuduta, on «Radar» ja «Reporter». See kinnitus oli ka üks neist põhjustest, miks nõustusin oma kauasest töökohast Eesti Päevalehest lahkuma. Kuna Postimees Grupis, toona Eesti Meedias, oli juba enne minu tulekut toimunud hulgaliselt personalimuudatusi, mis tundusid kummalised, siis oli muuhulgas ka just taoline kinnitus otsuse langetamiseks oluline,» rääkis Anvelt.