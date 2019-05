Ohtlik raudteeületuskoht võttis Jüri Aarma elu

Põhja prefektuuri avariigrupi välijuhi Tanel Pajumaa sõnul oli Aarma teel Järvevana tee poolt kesklinna suunas ja sõitis kell 10.34 Veerenni raudteeületuskohas ette paremalt lähenenud Tartu-Tallinna reisirongile, mis sai pärast kokkupõrget pidama mitmekümne meetri kaugusel.

Aarma ületas raudteed ilma Retro elektrijalgrattalt maha tulemata, mis ei ole liiklusseadusega keelatud, kuid on välijuhi sõnul ülimalt ohtlik. Pajumaa juhtis tähelepanu sellele, et Veerenni raudteeülesõidukohale on paigaldatud piirded, mille mõte ongi selles, et sealt ei saaks kiiresti rattaga läbi sõita ja ratas tuleks võtta käekõrvale.

Elektriratas võis tähelepanu võtta

Esialgsetel andmetel Aarma kiivrit ei kandnud. Politsei sündmuskohalt kõrvaklappe ei leidnud, mis viitab sellele, et muusikat ta rattaga sõites ei kuulanud. Välijuhi hinnangul võis tema tähelepanu raudteeületuskoha juures hajutada see, et elektriratta juhtimine käib nuppudega, millega tegelemine ei lase kogu tähelepanu ümbritsevale keskendada.

Veerenni raudteeülesõidukoht oli varem mõeldud ka autoliikluseks, kuid pärast Ülemiste ristmiku valmimist suleti see autodele ning alates 2015. aastast saavad sealt üle vaid jalakäijad ja jalgratturid. See on ebamugav koht sest raudtee teeb ülekäigu juures kaare ning nähtavus on 100–150 meetrit. Rongid liiguvad seal kiirusega 70–90 kilomeetrit tunnis, seega on raudtee ületajatel rongi tulekul aega reageerida vaid mõni sekund.

Kuni 2015. aastani teavitas lähenevast rongist signaalfoor, ent kui ülesõit autodele suleti, jäid jalakäijate jaoks alles vaid punased piirded.

Uued rongid on küllaltki vaiksed ja nende lähenedes on kuulda vaid rööbaste vidinat.

Välijuht rõhutas, et kunagi ei tohi kaotada valvsust ja raudteed ületades tuleb alati veenduda, et rongi lähenemas ei ole.

«Uued rongid on küllaltki vaiksed ja nende lähenedes on kuulda vaid rööbaste vidinat. Ei tohi langeda rutiini. Kui kümnel korral rongi ei tule, ei tähenda see, et rong järgmine kord tulla ei või,» ütles välijuht.

Veerenni ülekäigukohale on paigaldatud tõkked, mis peaks takistama jalgratturitel ratta seljast maha tulemata raudteed ületada. Ometi on see võimalik. FOTO: Tairo Lutter

Tegemist oli sel aastal 41. jalgratturiga juhtunud liiklusõnnetusega. Eilne juhtum oli tänavu esimene, mis lõppes jalgratturi hukkumisega. Eelmisel aastal samal ajal oli jalgratturitega juhtunud 32 liiklusõnnetust.

Sama raudteeületuskoht nõudis inimelu ka eelmise aasta 3. märtsil, kui rongi all hukkus 29-aastane naine. Politsei andmetel ei olnud selle juhtumi puhul tegemist õnnetusega.

Sadulast tuleks maha tulla

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuhi Monika Lillese sõnul peavad inimesed veenduma ohutuses, seega ei tohiks raudteed ületada rattasadulas.

Kui politsei sõnul ei ole raudtee ületamine jalgrattaga sõites keelatud, siis raudteefirma kommunikatsioonijuhi väitel see just niimoodi on. «Ülekäigu juurde on selle takistamiseks ka tõkked ette pandud. Aga nagu ka tänane juhtum näitab, inimesed hindavad oma võimeid valesti. Rattur jäi korraks seisma, nägi rongi ja otsustas rongi eest läbi lipsata,» ütles ta.