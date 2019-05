Jüri Aarma rääkis traagilise õnnetuse ajal telefoniga

Elroni rongi pardakaamera videosalvestisest on näha, et Aarma lähenes raudteele elektrijalgratta seljas, ühes käes telefon. «Juhtumi täpsemad asjaolud selgitab välja uurimine,» ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Annika Maksimov.

Põhja prefektuuri avariigrupi välijuhi Tanel Pajumaa sõnul Aarma ületas raudteed ilma Retro elektrijalgrattalt maha tulemata, mis ei ole liiklusseadusega keelatud, kuid on välijuhi sõnul ülimalt ohtlik.

Pajumaa juhtis tähelepanu sellele, et Veerenni raudteeülesõidukohale on paigaldatud piirded, mille mõte ongi selles, et sealt ei saaks kiiresti rattaga läbi sõita ja ratas tuleks võtta käekõrvale.