Fotod: linnapeale näidati, millised suuremad tee-ehitused Tallinnas töös on

Ehitaja lubas linnapea Mihhail Kõlvartile, et veokid saavad mööda uut teed D-terminalist otse Narva maanteele sõita juba septembri algusest.

Lõplikult avatakse Reidi tee liikluseks novembris. «Väga oluline on see, kuidas Reidi tee ehitus mõjutab linna liiklust suvel, kui toimuvad juubelilaulupidu ja tantsupidu,» ütles Kõlvart. Hea uudisena lubas ka ehitaja, et laulupeo rongkäiku Reidi tee ehitus ei takista.

Reidi teel käib praegu suure sadeveepumpla ehitus.

Viimased asfalteerimistööd tehakse Reidi teel septembris, oktoobris tegeletakse teemärgistusega ning novembris avatakse tee täies mahus liiklusele.

Praegu lõpetatakse töid Kadrioru pargi ala sees. Jalgteed on juba katte all, haljastustööd hakkavad lõppema. Kõik võrgud ja trassid on uuendatud, kergliiklusteed on ka enamjaolt valmis, välja arvatud üks tee, mille asfalteerimine jääb sügisesse, sest mööda seda liigub praegu ehitustehnika.

Koos Reidi teega valmib ka võimas sadeveepumpla. Reidi tee kogub vihmasaju ajal ümmarguselt tuhat liitrit vett sekundis. Valmiv pumpla on tulevikus valmis vastu võtma 4000 liitrit sekundis. See peaks ka leevendama Tuukri tänava kandis paduvihmade ajal tekkivaid üleujutusi.

Reidi teed ehitavad KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ. Ehitustööde kogumaksumus on ca 40,8 miljonit eurot. Kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.

Priisle park rajatakse senisele tühermaale Priisle Maxima taga. Seal saab olema 18 erinevat atraktsiooni – palliväljakud, turnimisvahendid. Keset parki tuleb laululava. Samuti on seal koht kogukonnaaia jaoks. Pargis on palju erinevaid puhkekohti ning selle kõrvale rajatakse umbes 60 parkimiskohta. Park peaks valmis olema 18. augustiks.