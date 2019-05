Video: Õismäel ründas mees Pakistanist pärit tallinlast

Ažhar rääkis Postimehele, et kõik algas juba poole nelja paiku õhtul. Ta seisis koos oma sõbraga auto juures. «Ta seisis eemal mõnda aega, ent siis pöördus mu poole,» kirjeldas Ažhar. EKRE särgiga mees karjus korduvalt: «Mine koju, see on Eesti!»

«Ma olen rahulik inimene, kuid see ei ole normaalne,» ütles ta ja lisas, et viimase aasta jooksul on suhtumine välismaalastesse muutunud hullemaks. «Mis siin juhtus? Ma ei taha siin enam elada,» ütles Ažhar ja lisas, et ta mõtleb Eestist välja kolida. «Ma ei saa aru. Elan siin juba viis aastat, aga praeguseks ma enam ei taha,» lausus ta.