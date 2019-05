Värske väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo (51) käib maksu- ja tolliametiga (MTA) kohut, kuna ametis juristina töötanud naine pole nõus distsiplinaarkaristuse ja palga vähendamisega. EKRE minister nimetab MTAs toimunut puhtaks töökiusamiseks ja on veendunud, et pole midagi valesti teinud.

Postimehe käsutuses olevatest menetlusdokumentidest selgub, et kohtuvaidluseni viinud sündmused said alguse juba 2015. aasta lõpus, kui MTA tulude osakonna erimenetluse talituse peajurist andis Kingole menetleda OÜga Parim Ehitaja seotud materjalid. Ametil oli alust arvata, et ettevõte pole tasunud väljamakstud palkadelt maksusid. Tegemist oli tavapärase menetlusega, MTA uurijatel on üldjuhul samasuguseid asju korraga käsil neli-viis.