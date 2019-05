Ütlus, et asendamatuid ei ole, Raplamaa postiljonide seas ei kehti. Kui postiljoni oma ringil väljas pole, siis asendajat talle ka pole. Tööjaotuse ümbermäng käib selle nimel, et lehed jääksid õigel päeval kohale viimata erinevates piirkondades, mitte pidevalt ühes ja samas. Paraku jäävad igal nädalal vähemalt korra mõne ringi lehekastid kandele lahkunud kümmekonnast kullerist Raplasse maha, sest pole kedagi, kes need kohale toimetaks. Kohe võiks tööle võtta vähemalt kaks postikandjat.