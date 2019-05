Pühapäeval toimub Nõmme kogukonnapidu Roheliste Väravate Tänav

Mööda Nõmmet ringi rändav pidu toimub seekord Jannseni puistu raudteepoolsel küljel. Avatud aedades on kontserdid, näitused, kohvikud ja ekskursioonid. Samuti on avatud restaureerimistelk, rohevahetus ning tänavalaat.

Täpsem kava on üleval sotsiaalmeedias ning on saadaval kohapeal infotelgis, mis asub tänavu Jannseni ja Põllu tänava nurgal. Pidu algab juba hommikul kell kümme ja kestab kuni neljani pärastlõunal.

Avatud aedades astuvad üles laulja Henry Laks, duo Margus & Holger Koot, Tallinna Tehnikaülikooli Puhkpilliorkester, Sulev Võrno, duo Nunnu & Rockstar, tantsustuudio Alhambra, Noorte naiste koor Kevad, Von Glehni Teatri Improtrupp, lastelaulustuudio Bel Canto ja Nõmme Pärimuskooli juhendaja Marika Moks, Nõmme Huvikooli lapsed ning Triibuvurru tantsulapsed. Lisaks on võimalus vaadelda kohalike koostatud ajaloolist fotonäitust.

Oma tass taskusse!

Avatud on taas ka rohevahetus, kus saab osta, müüa ja vahetada huvitavaid taimi. Jannseni tänaval otab huvilisi restaureerimise päevatelk ning toimuvad põnevad loengud, näiteks aednik Airi Elb tutvustab söödavaid lilli aias ning bioloog Tõnu Ploompuu räägime Nõmme aedade rohelisest elurikkusest.

«Soovides hoida oma rohelist keskkonda, on kohalikud mõelnud ka taaskasutusele ning paljud kodukohvikud ühinesid üleskutsega pakkuda oma jooginõuga tulijatele allahindlust! See vähendab plastikust ühekordsete nõude kasutamist ja kutsume kõiki üles selle väljakutsega ühinema – võtke julgelt kodust oma tass kaasa!» sõnab Mitt.

Vanadele akendele uus ilme

Hoovid on avatud J. V. Jannseni, Olevi, Hõimu, Põllu, Künni, Voolu, Raudtee, Ränduri, Saha tänavate ning Olevi põigu puiestiku lähedusse asuvatel osadel. Olulisel kohal on kogukonnapeol restaureerimine ja taaskasutus, mida veab seltsi asutajaliige Eve Saar koos reustareerimisfirmaga Tuuni Ka. Taastatakse vana mööblit ja kuna 26. mai on tituleeritud vanade akende päevaks, saavad huvilised näpunäiteid ja nii teoorias kui ka praktikas proovida vana akna puhastamist, kittimist ja taaskasutamist erinevatel viisidel.