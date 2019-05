Pane end proovile: tosin küsimust nõukaaja eluolu kohta

See lugu kolhoosiajast on üks paljudest, millest nüüdseks saanud puhas ajalugu. Just selliseid mälestusi ja meenutusi ootab Eesti vabaõhumuuseum, kuhu lähiajal kolitakse ümber kolhoosiaegne korrusmaja.

Kui sinu ilusaimad, aga võib-olla ka kõige keerulisemad aastad möödusid just seda tüüpi kolhoosimajas, siis aita muuseumil jäädvustada sealset eluolu. Pane enda, oma vanemate või naabrite mälestused kirja ja saada need muuseumile. Oodatud on ka fotod, millel on jäädvustatud kortermaja elanike igapäevatoimetusi ja pidulikke sündmusi.

Mälestusi ja fotosid oodatakse kuni 2. juunini aadressil kolhoosimaja@evm.ee või postiaadressil Vabaõhumuuseumi tee 12, Eesti Vabaõhumuuseum, märksõna «Kolhoosimaja».

Aga et kauged ajad paremini meelde tuleksid, pani muuseum kokku tosin küsimust nõukaaegse eluolu kohta. Kui hästi mäletad toonast aega sina?