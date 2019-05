Üle poole venemaalastest suhtub seksuaalvähemustesse taunivalt

56 protsenti küsitletutest suhtuvad seksuaalvähemustesse pigem eitavalt, 39 protsenti neutraalselt ja kolm protsenti toetavalt, selgub sõltumatu Levada-keskuse uuringust.

47 protsenti vastanutest kinnitasid, et seksuaalvähemustel peavad olema kõigi Venemaa kodanikega võrdsed õigused, 43 protsenti aga leidsid, et nende õigusi tuleks mingil moel piirata. 2013. aasta aprillis oli võrdsete õiguste toetajaid 39 ja piirangute pooldajaid 47 protsenti.

Kaheksa protsenti küsitletutest tunnistasid, et nende tuttavate hulgas on homoseksuaalseid inimesi ja 89 protsenti vastasid, et tutvusringkonnas selliseid inimesi ei ole. Kolm protsenti ei soovinud sellele küsimusele vastata.

23 protsenti kinnitasid, et tuttava inimese seksuaalne orientatsioon pole nende jaoks oluline ja 22 protsenti vastasid, et see ei muudaks nende suhteid. 31 protsenti katkestaksid homoseksuaalse tuttavaga igasugused suhted, suhete halvenemist eeldas 18 protsenti.

45 protsenti küsitlusel osalenutest ei olnud seksuaalvähemuste vastu suunatud vägivallajuhtumitest Venemaal midagi kuulnud ja 20 protsenti uskus, et tegemist on üksikjuhtumitega. 15 protsenti arvasid, et sellist vägivalda tuleb ette mõnedes Venemaa piirkondades ja 13 protsenti väitsid sellise vägivalla laia levikut.