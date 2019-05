Väliskaubanduse minister kavatseb Kanadas rääkida ainult eesti keeles

Suhelda kavatseb ta seal kõigiga eesti keeles. «Suhtlen läbi tõlgi. See on minu jaoks reegel, et eesti keeles räägime. Ma olen selle ära otsustanud. Väga paljud riigid suhtlevadki oma keeles ja see sobib meie erakonna vaadetega, et eesti keeles kõnet pidada,» põhjendas ta.



Kingo kinnitas, et kuigi ta pole inglise keelt kunagi koolis õppinud, siis tõlgi kasutamine ei tulene tema puudulikust keeleoskusest. «See on minu otsus, ma ei saa öelda, et olen inglise filoloog, aga see on normaalne, et iga inimene räägib oma keeles,» ütles ta.