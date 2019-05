Kohus saatis Õismäel pakistanlast rünnanud mehe kaheksaks päevaks arestikambrisse

Talituse juht tuletab meelde, et kui keegi tunneb ohtu enda elule, tervisele või varale, siis abi saamiseks on kõige õigem pöörduda esmalt politsei poole helistades kohe hädaabinumbril 112.

Kannatanu Ažhar oli kolmapäeva õhtupoolikul parajasti oma tuttavat Õismäele viimas, kui EKRE logoga särgis Tauno talle kallale tuli. «Ma olen rahulik inimene, kuid see ei ole normaalne,» ütles Ažhar ja lisas, et viimase aasta jooksul on suhtumine välismaalastesse muutunud hullemaks. «Mis siin juhtus? Ma ei taha siin enam elada,» ütles Ažhar ja lisas, et ta mõtleb Eestist välja kolida. «Ma ei saa aru. Elan siin juba viis aastat, aga praeguseks ma enam ei taha,» lausus ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna pressiesindaja Holger Berg ütles Postimehele, et nende erakonna särk see pole. «See särk pole meie erakonna tehtud särk,» vastas Berg. Ta ütles, et erakonnale pole see tolereeritav, et nende nime kasutatakse vägivaldses vormis.