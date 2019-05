Galerii: Võru linna probleemne keskväljak on saanud uue kuue

Seminari väljaku suurus koos tänavaruumiga on 18 757 ruutmeetrit. Ehitustöid teeb TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus AS. Tööde tähtaeg on 31. mai. Ehituse kogumaksumus on 3,1 miljonit eurot. Töid rahastab 85 protsendi ulatuses Euroopa regionaalarengu fond. Ehitushanke esimese osa maksumus on käibemaksuta 2 125 852 ja teise osa maksumus 438 433 eurot. Mõlemad pakkumused esitas AS Trev-2. Esimese osa ehitus hõlmas kõiki väljaku ehitamisega seonduvaid töid. Muu hulgas kuulus nende hulka purskkaevu ja lava rajamine ning tänava- ja platsivalgustite tootmine, tarnimine ja paigaldus.