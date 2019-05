Reportaaž: Lasnamäel rebisid võidu Toom ja Kaljulaid

«Yana Toom on niigi kaua seal istunud ja oma palga juba kätte saanud, rikas naine, las nüüd saab ka Raimond,» ütles Raissa. Tema sõbranna Tamara noogutas innukalt kaasa. Nende teised sõbrannad valisid samuti Kaljulaiu.

Galina Bremetilgi oli valik lihtne. «Keskerakond. Noh, ma olen ise venelane ja arvan, et nad saavad Euroopas hoida üleval teemat «venelased Eestis»,» selgitas ta ja lisas, et erakonna nimekirjast valis ta välja Yana Toomi. Ta on ka varem Toomi poolt hääletanud ja leiab, et Toom esindab Brüsselis tema huve.

Igaühele oma

Perekond Loik FOTO: Erik Prozes

Lasnamäe Paepargi Maxima valimisjaoskonda tuli hääletama perekond Loik. Nad vaatasid hoolega üle, millise numbri all on nende lemmik. Ilme Loik ütles, et nad hääletasid abikaasaga sotsiaaldemokraat Indrek Tarandi poolt. Nad on abikaasaga juba ammused Tarandi valijad, ositi selle pärast, et tunnevad Tarandit isiklikult. «Ta on julge sell ja julgeb öelda. Indrek on pikalt seal olnud ja teab, mida ta teeb,» selgitas Ilme.

Mahtra põhikoolist hüppas välja energiline neiu, kes valis elus esimest korda. Agnes Ihoma ei ole varem hääletanud, kuna ta on alati tundnud, et kõike on liiga palju. Päev varem valis ta 20 minutiga välja, kellele hääle annab. «Andsin roheliste esimehele. Roheliste maailmavaade läheb kokku minu omaga. Ma seisan keskkonna eest, et ei laastataks loodust, ja mõtlen ka tuleviku inimeste peale,» rääkis Ihoma.

Taimi Visnapu FOTO: Erik Prozes /

«Ta on tõsine Eesti mees,» selgitas Taimi Visnapu, miks ta valis reformierakondlase Urmas Paeti. Visnapu valik ei tulnud raskelt, kuna ta on terve elu Reformierakonna poolt hääletanud.

Vello Rander FOTO: Erik Prozes /

Kiirkõnnil Lasnamäe spordikompleksi jaoskonda sisenenud Vello Rander hääletas EKRE poolt ning valis nimekirjast Jaak Madisoni. «Ta on haritud inimene ja mulle ta põhimõtted meeldivad,» selgitas Rander. «Olen migratsiooni vastu,» põhjendas ta ja lisas, et kuna Aafrikas on sündimus väga suur, ujutaksid nad siia tulles Eesti üle.