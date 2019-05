Aivar Voog: selge eelis oli opositsioonierakondadel

«Valijad andsid oma hääle neile inimestele, keda nad peavad välispoliitika ekspertideks ning kellest usuvad, et nad kindlasti europarlamenti lähevad ja saavad seal tööga hästi hakkama,» ütles Aivar Voog. «Kuigi EKRE nimekirja alustasid n-ö peibutuspardid, valiti nende nimekirjast europarlamenti siiski kohe Jaak Madison, keda ka erakond tulevase europarlamentäärina esitles.»

«Indrek Tarandi ülinapp allajäämine Sven Mikserile võib tähendada häälte ülelugemist,» sõnas Voog. «Tarandi senist fenomeni kahjustas kindlasti konflikt EKREga – ta suutis kahel varasemal korral enda taha mobiliseerida samad inimesed, kellega ta nüüd konflikti läks. Sageli poliitikud eeldavad, et kui nad vahetavad „värvi“, liiguvad valijad nendega kaasa, aga sageli see nii ei ole.»

Voogi sõnul suutis Kantar Emor uuringule toetudes ennustada sisuliselt kõik europarlamenti saajad. «Me kahtlesime sotside teises nimes, sest Tarandi ja Mikseri eelistuste vahe oli väga väike,» märkis Voog. «Valimisaktiivsus jäi veidi alla meie prognoositu, arvasime, et tuleb 40 protsenti, tuli 38 protsenti. See suurendas veidi Reformierakonna edu, kuna e-häälte osakaal tuli seetõttu suurem. Keskerakond ei suutnud oma valijaid kodust välja meelitada.»