Rein Lang nimetas Omniva kojukande teemat koomiliseks

«Eestis on küllaga neid inimesi, kes tunnevad muret sellepärast, et postitõlla liiklus Pihkva-Riia kiviteel on lõppenud ja kogu see Omniva üle jauramine tundub üsna koomiline,» ütles Lang esmaspäeval raadio Kuku saates «Olukorrast ajakirjanduses».

«Esiteks on koomiline see, et meediaga tegelevad arvestatavad eraettevõtjad vaatavad klaasistunud pilguga riigi suunas ja ütlevad, et te peate selle meie väljaantava toodangu inimesteni viima. Teiselt poolt on riik tõepoolest võtnud vastu seaduse, mis näeb ette, et igasse Eesti asustatud punkti viiakse kohale kirjad ja ajakirjandus. Kõige toredam on vaadata valitsuse liikmeid, kes ütlevad selle kohta Omniva juhtkonnale, et kui ei vii, siis laseme lahti,» rääkis Lang.

Tema sõnul ei kata kojukande tänased tasud selle teenuse tegelikke kulusid. «Nad võiksid need kulud katta, kui Eestis valitseks massiline tööpuudus ja vaesus. Seesama valitsev klikk on aga tekitanud Eestis olukorra, kus inimesed ei ole nõus näljapajuki eest rasket tööd tegema. Kujutate ette, nad nõuavad palka,» märkis Lang.

Ta ütles, et ettevõtjad, kelle äriline edu sõltub nende väljaannete inimesteni viimises, võiksid asjaga ise tegeleda ja mitte valitsuse suunas vaadata.

Saatejuht Väino Koorberg ütles, et ettevõtjatel ja elanikel on riigile teatud õigustatud ootused. «Nad eeldavad, et väljapressijatega tegeleb politsei, kohtuorganid ja vanglateenistus. Samamoodi ootavad nad, et riigis on teatud infrastruktuur – näiteks teed, kaugküte ja elektrivõrk. Ka inimene kauges külas arvab, et ta on riigi kodanik ning maksab makse ja kuna ta on riigile midagi andnud, siis ta ootab, et riik ka midagi vastu annaks,» sõnas Koorberg.

Langi sõnul on raske tõmmata piiri, milliseid teenuseid peaks riik igal juhul pakkuma. «Lõpuks võib ju keegi järgmistele valimistele minna loosungiga, et riigiametnik toob hommikusöögi ilusasti pakitult inimesele ukse taha. Inimesele on hommikusöök märksa vajalikum kui Õhtuleht. Ma ei saa aru, miks peaks riik hoolitsema selle eest, et Nelli Teataja ja Õhtuleht jõuaksid hommikul sinu postkasti,» rääkis Lang.

«Oletame, et meie poolt valitud isikud arvavad, et sellel on mõte. Aga kindlasti ei saa seda teha nii, nagu see täna on sätitud. Võetakse vastu postiseadus, mis on analoogne Eesti NSV ministrite määrusega aastast 1962, mis sätestas keskmiseks õhutemperatuuriks Saaremaal 1,2 kraadi Celsiuse järgi. Loodusseadusi vastu võtta ei saa,» märkis ta.

Koorbergi sõnul sarnaneb Omniva kojukande teema PR-trikile, kuna Omnival on täiesti normaalsed majandustulemused ja Eesti riik on ettevõttest võtnud välja dividende.