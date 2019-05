Eesti poevaras juhatas Saksa politsei tagaotsitava jälile

Politsei tegi juhtunut uurides kindlaks, et parkimisplatsil asuva Suzukiga reisis veel kaks Eestist pärit inimest – 36-aastane naine ja 41-aastane mees. Isikuandmeid kontrollides selgus, et 41-aastane mees oli varem toime pandud kuriteo eest kuulutatud tagaotsitavaks, kuna tal on kandmata 298-päevane vanglakaristus. Politsei toimetas mehe vanglasse, kus ta asus oma karistust kandma.