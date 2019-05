Merepäevad juhatab sisse Anne Veski ja Reketi ühiskontsert vanal miinitraaleril

Miinitraaler paigutatakse sadama akvatooriumi keskele, nii et kontserti saab jälgida nii merelt kui maalt. Merepäevade kolme päeva jooksul üles astuvate artistide nimekiri on pikk, teiste sea esinevad ka Victor Crone ja Stig Rästa.

«Seekord tahame ära kasutada kõik laevad. Nii need, mis juba sõidavad mõnel liinil, kui need, millel pidevat tegevust pole. Et kõik laevad teeksid mingeid erisõite. Loodan, et kui see kõik merepäevade ajal toimib, siis võib-olla hakkab see kunagi tulevikus ka muul ajal toimima, kasvõi hõredama graafikuga,» ütles Tallinna merepäevade merekoordinaator, Lennusadama jahisadama juht Lauri Väinsalu.

Lennusadama jahisadama juht Lauri Väinsalu sadama muulil, mis läbib enne merepäevi uuenduskuuri. FOTO: Sander Ilvest

Sel aastal on meresõidud jagatud kolme ossa. Kõigepealt lahesõidud, kus laev pöördub tagasi samasse sadamasse, kust ta väljus. Nii palju, kui tänaseks teada, siis Vanasadamast väljuvad näiteks Soome ajaloolised purjekad Astrid, Svanhild ja Ingrid. Lennusadamas resideeruvad Alexandra ja Libava ning Eesti laevad Hiiu Ingel, Moonland ja Lisette. Laupäeval algab tegevus ka Haven Kakumäe sadamas, kus on samuti mitu Eesti laeva.

«Peale selle on kavas veel liinireisid ja meretakso. Liinireise teevad suuremad laevad, mis sõidavad näiteks Aegnale või Naissaarele. Ja üks pikem reis on ka Kakumäele. Näiteks Katharina teeb tegelikult iga päev liinisõite iga päev, me tahaksime selle lihtsalt esile tuua. Ja Aegnale hakkab sõitma laev Monica, mis tegelikult baseerub Kalasadamas. Aga merepäevade ajal sõidab ta siit Aegnale. Need laevad sõidavad küll aeglaselt, aga nad saavad suure hulga inimesi peale võtta,» lausus Väinsalu.

Monica sõidab veel õhtul ühe reisi Kakumäele. Üheks liinilaevaks on veel merepäevade stammkülaline Libava, mis teeb kaks reisi päevas. Kuna Libava tohib pardale võtta vaid 12 inimest, siis leitigi, et võibolla ongi mõnusam teha pikem sõit väiksema seltskonnaga.

Vana miinitraaler M-311, mille pardal annavad ühise kontserdi Anne Veski ja Reket. FOTO: Sander Ilvest

Tallinna lahel teevad lõbusõite Astrid, Svanhild ja Ingrid. Esimesed kaks võtavad pardale kumbki 40 inimest, kolmas 12. Nened laevade sõidugraafik on merepäevade ajal suhteliselt tihe, aga nendega pääseb sõitma eelmüügist ostetud piletiga. Lennusadamas ja Kakumäel on pigem sellised laevad, mis müüvad pileteid kohapeal, enne sõitu.

Meretakso all mõtleb Väinsalu lühemaid sõite kaatrite või muude väiksemate laevadega ühest sadamast teise. Vanasadam-Lennusadam on kõigile juba ammu teada ja populaarne ühendus.

Pirita ja Lennusadama vahel aga sõidab päris meretakso. «Pilet on viis eurot, sõiduaeg umbes 20 minutit, kinnise kajutiga kaater, suhteliselt merekindel. Meretakso käivitus juba varem, aga merepäevadel kuulub ka see programmi sisse. Kakumäe ja Lennusadama vahele püüame ka paar kaatrit sõitma panna, ükskõik kas graafiku järgi või vaba graafiku alusel,» lubas Väinsalu.

Lisaks passiivsele meresõidule pakutakse merepäevadel ka käed-külge tegevusi. «Kuna Kakumäel on sõbralik meri, selles mõttes et seal pole laevaliiklust ja vesi on madalam, siis seal saab harrastada SUP-laua sõitu ja igasuguseid lastele mõeldud asju. Lisaks veel BlueSail24. Need on 24jalased purjekad, mida Kakumäe Sailing Centeris on kuus tükki. Kui sellega merele minna, siis saab ise purjetamist proovida. Selle peale 4-5 inimest ja saab ise tegutseda. Need on ka Lennusadamas ja tahame koos Eesti Jahtklubide Liiduga kaasata sinna tuntud sportlasi,» rääkis Väinsalu.

Lennusadamas on kohal ka projekt «Erilised purjetajad», kes said riigilt toetust ja ostsid endale kolm purjekat, mis on mõeldud just erivajadustega sportlastele.

Sel aastal on merepäevade kavas jälle Alfons Håkansi pukserite tants, mida saab näha Lennusadamas. «Alguses pidid nad tegema seda Kakumäel, aga seal on vesi liiga madal. Pukserite süvis on umbes kolm meetrit, Kakumäel on sügavusts neli-viis meetrit ja kui pukserid täisgaasi annavad, siis nad tõmbavad ennast liiga alla. Meil siin muuli taga on sügavus kuus-seitse meetrit, siin nad saavad oma tantsu ära teha,» rääkis Väinsalu.