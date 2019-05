Aidu tuulepargi asjus võib puhkeda veel üks kohtuvaidlus

Kaitseministeerium on juba mitu aastat takistanud Aidu tuulepargi rajamist, sest kõrged tuulikud segaksid kaitseväe radarite tööd. Nüüd püüab ministeerium arendajat hoonestusõigusest ilma jätta, sest ametnike hinnangul on OÜ Eleon Green oluliselt ja korduvalt rikkunud lepingu tingimusi. Sellisel juhul on maa omanikul ehk riigil võimalik hoonestusõigus tagasi nõuda.