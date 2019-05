Riigikontrolör soovitab idapiiri lahenduse optimaalsust ratsionaalselt kaaluda

Piiriprojekti esimese etapi (23,5 kilomeetriline lõik) ehitamiseks on hange välja kuulutatud ning juunikuus esitatakse pakkumised. Riigikontrolöri sõnul tuleb enne järgmiste piirilõikude ehitamise hankeid valitsuse heakskiidetud piirilahendus uuesti üle vaadata ning seda hinnata. «Võitjad oleme nii siis, kui selgub, et piiri on võimalik välja ehitada ka odavamalt ilma tulemuslikkuses kaotamata, kui ka siis, kui selgub, et otsustatud lahendus oli tõesti optimaalne variant. Siis saame olla kindlad, et see oligi hind, mida me peame maksma toimiva piiri eest,» sõnas Holm.