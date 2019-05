Silja Europa laeval läks vaip põlema

Postimehe lugeja sõnul puhkes tuli 21.50- 22.00 vahel, kui Tallinki laev Silja Europa oli Tallinna sadamasse jõudmas. «Laeval lasti häiresignaali, kui küsisin meeskonnalt, et mis toimub, siis öeldi, et laevas on tulekahju ja meeskond tegeleb selle kustutamisega,» kirjeldas ta olukorda. «Suitsuhaisu oli tunda. Umbes poole kümne paiku teavitas meeskond, et tulekahju on saadud kontrolli alla ja kustutatud.»