Politsei püüab reidiga autoroolis nutiseadme kasutajaid

Loigo sõnul on üha suurem mure see, et osa autojuhte ei suuda sõidukit juhtida nii, et nad on nutiseadmest mõnigi minut eemal. «Nutisõltuvus on sama tõsine probleem kui alkoholi- või narkosõltuvus ja näeme seda ka tänavapildis,» rääkis politseinik. «Iga täiskasvanud inimene, kes sõidutab autoga oma lapsi ja sõnumineerib samal ajal sotsiaalmeedias või räägib telefonitsi, peaks mõtlema, mis eeskuju ta oma lastele annab. Probleemi üks lahendusi on professionaalse abi otsimine, sest nutisõltuvus ohustab nii juhti ennast kui ka teiste liiklejate turvalisust.»