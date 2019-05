Fotod: Noblessneri sadamalinnakusse ehitatakse veel mitusada korterit

BLRT Grupi kinnisvara arendusdirektori Ivar Piirsalu sõnul on Noblessneri arendus kulgenud hoogsalt. «Viimase kahe aasta jooksul on Noblessneri ajaloolistesse tööstushoonetesse kolinud mitmed ärid, galeriid ja restoranid. Valminud on esimene elamuarendusetapp ning suur osa sadamalinnaku infrastruktuurist – linnaväljak, tänavad ja kergliiklusteed,» kirjeldas Piirsalu.