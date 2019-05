Südametunnistus hakkas piinama: eestlane tunnistas Hollandis üles kikkpoksija tapmise

Ajalehe Telegraaf teatel avaldas 46-aastane Eesti kodanik kahetsust, et ta lasi Coen de Nijsi 18 aastat tagasi Alkmaari kesklinnas maha. Sellega seoses on Hollandi politsei taasalustanud juurdlust.

Tapmise motiivid on seni teadmata, kuid on vihjatud, et de Nijs oli seotud narkogrupeeringuga ning hoidis enda käes jõugu liikmete raha.