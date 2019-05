Peetri elanikud vihased: koolide ja eramute esised pritsiti üle ohtliku ainega

Selle nädala alguses märkasid Peetri aleviku elanikud, et terves asulas on teeäärsete laternapostide, kivide ja piirete ümbruses muru kollaseks kõrbenud. Kuna kummalised laigud olid päikese tekitatud kõrbemise jaoks liiga süstemaatilise mustriga, helistasid murelikud elanikud Rae vallavalitsusse. Selgus, et mai keskpaigas käis Peetris teehooldaja, kes postide ümber niitmise asemel kasutas umbrohutõrjeks glüfosaati sisaldavat taimemürki Rodeo XL.

Kuna mürgi pritsimisest alates läheb viis kuni kümme päeva aega, enne kui taimed kollaseks kuivavad, said kohalikud elanikud mürgitamisest teada alles nüüd, paar nädalat hiljem, kui mürk enam murul värske ei ole.

Peetri aleviku elanike kinnises Facebooki grupis tekitas mürgitamine tulise arutelu, inimesed on vallas pettunud ja vihased. Erilist pahameelt tekitab elanikes see, et pritsiti ka koolide ees olevaid murulappe ning ajal, mil mürk veel värske oli, polnud kellelgi aimugi, et väikelaste või lemmikloomadega murul käies peaks kuidagi ettevaatlikum olema.

Kuidas saab sellist mürki lubada, kui siin külas on nii palju koeri ja lastega peresid?

«Kuidas saab sellist mürki lubada, kui siin külas on nii palju koeri ja lastega peresid?» küsis Peetri elanik Kristel Siitam. Teda teeb murelikuks võimalus, et tema koer kõnnib muru peal mürgi sees ning kannab selle siis tuppa. Kodus on Siitamil aga väikelaps, kes põrandal käputab ja just praegu – hammaste tuleku ajal – endale pidevalt käsi suhu topib.

Murelikud on ka teised lemmikloomaomanikud, kellest kolm väitsid grupis, et just viimase paari nädala jooksul on nende koertel kõht lahti olnud. Kurdeti ka koerte oksendamise üle ning täheldati, et lemmikute karvkattesse on viimasel ajal tekkinud kõõma. Kuigi seost mürgiga ei saa enam kuidagi kinnitada, armastavad koerad teatavasti just postide ja piirete ümbruses nuuskida.

Teehooldaja isetegevus