Selle nädala alguses märkasid Peetri aleviku elanikud, et terves asulas on teeäärsete laternapostide, kivide ja piirete ümbruses muru kollaseks kõrbenud. Kuna kummalised laigud olid päikese tekitatud kõrbemise jaoks liiga süstemaatilise mustriga, helistasid murelikud elanikud Rae vallavalitsusse. Selgus, et mai keskpaigas käis Peetris teehooldaja, kes postide ümber niitmise asemel kasutas umbrohutõrjeks glüfosaati sisaldavat taimemürki Rodeo XL.