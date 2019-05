Eestist pärit saladetektiivist sai ühtäkki kirjanik

Õige aeg saabus siis, kui viis aastat tagasi ilmnesid esimesed märgid, et Stockmanni kaubamajad on raskustes. Antto Terras nägi neid märke lähedalt: ta ju töötas seal. Töötas salajases osakonnas, mille olemasolust teadsid vähesed.

Just tollal, mil Stockmanni tulevik muutus tumedaks – seda näitas inimeste koondamine –, leidis Eestis üles kasvanud Terras, et saabunud on paslik aeg kõik, mis ta 18 aastaga Soome jaekaubanduse uhkuse seinte vahel näinud ja kogenud, kirja panna ja välja anda. «Raamatut on kergem müüa, kui oled veel Stockmannis tööl, mitte et hiljem kirjutad, et olin kunagi Stockmannis,» põhjendab ta.