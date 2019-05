Vanalinna päevade rüütliturniiril võitleb sada ekstreemsportlast

«Ajalooklubi Nordburg on suutnud turniiri teha rahvusvaheliselt tuntuks, nii et neljandat korda toimuvast Old Tallinn Cup’ist võtavad osa kaheksa riigi võistlejad, nii naised kui ka mehed. Võitlejaid saabub ennekõike meie naabermaadest, aga ka näiteks Iisraelist ja Suurbritanniast,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.