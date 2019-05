Kohus mõistis Saaremaal sadama rajanud MTÜ ja ehitaja õigeks

Kohtulikul uurimisel ei leidnud tõendamist, et MTÜ-le Vahuranna Rannaaugu sadama rekonstrueerimiseks väljamakstud toetus vastaks karistusseadustiku soodustuse definitsioonile, kirjutab Saarte Hääl. «Samuti ei vasta MTÜ Vahuranna majandustegevuses osaleva isiku definitsioonile. Siin on rõhuasetus, et tegemist on mittetulundusühinguga,» seisab otsuses.