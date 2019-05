Tallinna-Tartu maanteel 245 km/h kihutanud mootorrattur pandi kaheks nädalaks aresti

PPA teatel on piirkiiruse ületamine Eestis kõige levinum liiklusseaduse rikkumine ja kui suurem osa politseinike fikseeritud rikkumisi jäävad lubatust kuni 20 km/h piiresse, siis tänavu on politseinikud kinni pidanud ligi 90 sõidukijuhti, kes ületasid kiirust lubatust rohkem kui 60 km/h. Kaks sellist juhti said sel nädalal karistuseks arestipäevi ning neilt võeti ära ka juhtimisõigus.

Eile, 30. mail rahustasid liiklusjärelevalvekeskuse ja Ida-Harju politseijaoskonna patrullid liiklust Tallinna-Tartu maanteel, kui kell 22.38 paiku märgati Tartu suunas liikumas mootorratast, mille kiiruseks mõõdeti lubatud 110 km/h alas 148 km/h. Märgates politseinikke, pidurdas mootorrattur korraks, kuid möödus neist peatumata. Kogenud motopolitsenik välijuht Marek Vähi reageeris rikkumisele kiirelt ja järgnes mootorrattale, mille kiiruseks mõõdeti 245 km/h. Mõne minutiga saadi kõrvalteele keeranud mootorrattur kätte.

Täna, 31. mail andis 36-aastane rikkuja oma tegudest aru Harju maakohtus. Kohtuotsusega karistati mootorratturit 15-päevase arestiga, mis kuulub kohesele ärakandmisele, samuti võeti temalt 10 kuuks ära A-, B- ja C-kategooria juhtimisõigus.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse komissar Triinu Riigor tuletab meelde, et kiirusega 245 km/h liikuva mootorratta peatumisteekond on üle 330 meetri. «Ainuüksi reageerimisteekond on ka hea reaktsiooni puhul umbes 70 meetrit. Nii suurel kiirusel oma «raketiga» manöövreid tehes ei suuda juht kõigi võimalike takistustega arvestada ja tagajärjed võivad olla väga kurvad, seda nii juhile endale kui ka teistele liiklejatele,» ütles Riigor.

Esmaspäeva, 27. mai pärastlõunal märkasid politseinikud Harjumaal Niitvälja-Kulna maanteel sõiduautot BMW, mille kiirus oli 173 km/h ehk vähemalt 83 km/h lubatust suurem. Kuna roolis olnud 26-aastane noormees eiras politseiametnike peatamismärguannet, järgnes patrull sõidukile.

«Politseinike eest ära sõita üritanud juhi teekond lõppes viis minutit hiljem teelt väljasõiduga,» rääkis Riigor. Juht oli sõidukis üksi ja ta ei saanud õnneks vigastada. Kontrollimisel selgus, et sõidukil oli läbimata tehnoülevaatus ja puudus ka liikluskindlustus. Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikud pidasid juhi kinni ja viisid arestikambrisse.

«Kohtus kahetses noormees oma tegu ning tundis oma käitumise pärast piinlikkust nii lähedaste kui kaasliiklejate ees. Ta lisas, et kahepäevane arestikambris viibimine on juba muutnud tema nägemust liikluses osalemisest ja ta on õnnelik, et juhtunul ei olnud traagilisi tagajärgi,» lisas Riigor. Harju maakohus karistas meest 10-päevase arestiga ja mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega 12 kuuks, otsus pöörati kohe täitmisele.