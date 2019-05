Parlamendikomisjonid arutavad 5G tehnoloogia peatamise rahvaalgatust

Tehnoloogia arengu tõttu - 2G, 3G, 4G, wifi - viibime igapäevaselt märkimisväärse elektromagnetkiirguse mõjuväljas. Üle 230 teadlase enam kui 40 riigist on väljendanud oma tõsist muret aina suureneva elektromagnetväljadega kokkupuute üle juba enne 5G paigaldamist. Nad viitavad faktile, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme enamikest rahvusvahelistest ja riiklikest kiirgusnormidest oluliselt madalamatel tasemetel. Selliste mõjude hulgas on näiteks suurenenud vähirisk, geneetilised ja reproduktiivsüsteemi kahjustused, sh viljatus, õpiraskused ja mäluhäired, neuroloogilised haigused, Alzheimeri tõbi ning negatiivne mõju inimeste üldisele heaolule. Uuringud näitavad, et negatiivsed mõjud ei puuduta üksnes inimesi, vaid ka loomi ja taimi.

Praeguseks on 5G tehnoloogia paigaldamine peatatud Brüsselis, Rooma 8. linnaosas, neljas Šveitsi kantonis ning Mill Valley linnas Californias USA-s. Austraalia Blue Mountainsi föderaalvalitsus algatas uurimise 5G mõjude kohta. Hollandi valitsus on kutsunud kokku erikomisjoni, kes uuriks 5G võimalikke riske. Tuginedes erinevatele teadlaste uuringutele on leitud, et need annavad küllaldase aluse ettevaatusprintsiibi rakendamiseks ning 5G tehnoloogia paigaldamise peatamiseks ja sõltumatute uuringute läbiviimiseks, selgitamaks välja selle mõjud inimestele ja keskkonnale.