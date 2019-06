Pirjo Turk: Eestis on lapsepõlv õnnelik ja ematoetused kogu maailmas unikaalsed

«Ei ole kusagil maailmas süsteemi, kus sa võid poolteist aastat olla lapsega, kes on just sündinud, kodus,» rääkis Pirjo Turk KUKU raadio saatele «Neeme Raud. Siin». «Nii pikka perioodi, nii heldet küll ei ole (kusagil mujal maailmas). Kõigil neil konverentsidel, kus olen käinud Euroopa riikides, kõik tõdevad, et jah see on tõesti kõige pikem. Ja nüüd oleme tõesti üritanud teha muudatusi ka nii, et sellest saaks ka kõige paindlikum süsteem.»

Turki hinnangul on lapsepõlv tänases Eestis õnnelik. Kuid ministeerium püüab uuringute abil pidevalt välja selgitada mida veel saaks muuta, parandada. «Kui kellelgi tõesti lastest probleeme on, siis see on meie kõigi, kogukonna kohus märgata neid lapsi ja teha kõik selleks, et lapsepõlv oleks õnnelik,» ütles ta.

Konkreetsed programmid, mida püütakse Eestis parema lapse põlve tagamiseks juurutada, on lapse vastase vägivalla, sealhulgas ka kehaliste karistustega võitlemine, vanemate koolitamine (sest ka vanemaks ei sünnita), tagamine, et keegi ei kasvaks vaesuses, isade lapsepuhkuse propageerimine.

Kui Turkil oleks aga võlukepp, millega üht asja tänaste Eesti laste elus kohe muuta, oleks see koolis antavate kodutööde koorma kergendamine. Ka sotsiaalministeeriumi uuring on näidanud, et liiga palju lapsi on väsinud ja tunneb, et neil on liiga palju kodutööd. Kuid vaid kodus õppimise kõrval on lastel vaja aega ka huviringide ja muuga tegelemise jaoks, et saada aimu, mida hilisemas elus teha.