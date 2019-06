Kuressaare lennuliini asjus peaks selgus saabuma uuel nädalal

Regional Jet on lubanud hakata lendama 72-kohalise lennukiga, maanteeamet on aga pikendanud eelmise vedajaga lepingut kuni kaheks aastaks, vahendas ERRi «Aktuaalne kaamera» . Millal suurem lennuk liinile jõuda võiks, võib täpsemalt selguda algaval nädalal.

Küsimusele, millised ajakavad nendel variantidel võiksid olla, vastas Telliskivi nii: «Ütleme nii, et kui on see esimene versioon, ehk suurem lennuk, siis üritaksime nii kiiresti kui võimalik - ma arvan, et sellisel juhul ikkagi selle suve jooksul - aga kui nüüd läheb uude hankesse, siis ei oska täpselt öelda, loodame kas siis sügiseks või järgmiseks kevadeks valmis saada.»