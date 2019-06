Bon Jovi kontsert ja võimlemispidu ummistavad Pirita tee

Kõige kiirem aeg liikluses saab olema kella 16 paiku, mil avatakse kontserdi tarvis lauluväljaku väravad ning toimub samaaegselt võimlemispeo peaproov Pirita velotrekil, samuti enne võimlemispeo algust kell 17 ning peo lõppedes pärast kella 18. Võimlemispeole on tulemas umbes kuus tuhat inimest. Lauluväljaku ümbruses tekivad ummikud taas enne südaööd, kui lõppeb lauluväljakul kontsert.

«Samal õhtul toimuva kahe suurürituse tõttu on Pirital oodata kuni kuus korda tihedamat liiklust kui varasemate võimlemispidude ajal, mil on samuti tekkinud ummikud ja parkimisprobleeme. Palume kõigil varuda aega ja kannatust ning vabandame juba etteruttavalt liiklusest tingitud ebameeldivuste pärast,» sõnas võimlemispeo liikluskorralduse eest vastutav Marko Koka K Security’st. «Mugavuse ja kiiruse huvides soovitame tulla peole jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga või parkida auto võimalikult kaugele, jalutamine on ka tervise huvides hea. Pirita elanikud võiksid oma pikemad käigud planeerida varasemale ajale.»