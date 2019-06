Tuleviku Tallinn: uued tõmbekeskused ja uut tüüpi tänavad

Uut tüüpi linnaruum tema sõnul juba tekib. Vaikselt, tasapisi, aga võrdlemisi kindlalt. Ettevõtjad on bürokraatidest mitu sammu eest ning potentsiaalsed uued tõmbekeskused ongi juba sellised, nagu strateegiate koostajad kirjeldavad.

Noblessneris käivitub järgmine arendusetapp. FOTO: Mihkel Maripuu

«Noblessner ehitab elukeskkonda, mis on küll autodega ligipääsetav, aga siiski autovaba. Telliskivi loomelinnak on pikka aega kasutanud ärimudelit, mis on otseselt suunatud inimeste teenindamisele, nende soovidele võimalikult palju vastu tulemisele. Rotermanni kvartal hakkas korralikult toimima siis, kui kogu piirkonna jalakäijate tänavavõrk sai välja ehitatud, sest ta muutus sihtkohaks, olles enne olnud pikka aega ainult läbikäigukoht,» ütles Mänd. «Samamoodi ka Ülemiste City, kuhu ehitatakse küll väga tihedat keskkonda, aga iga uue asjaga tuleb juurde ka midagi, mis on suunatud tegevustele hoonetest väljaspool. Kui seal ajal ringi liikuda, siis on näha, et seal töötavad inimesed tulevad lõunapausi ajal majadest välja, saavad kokku ja sotsialiseeruvad hoonete vahel olevas ruumis. Nii et arendajad teavad, kuidas linn peaks niisuguses tihedas ruumis toimima, millised peaksid olema liikumise ja ruumilahenduste omavahelised suhted. Tegelikult võiksime seda teada ka meie ja teha linnapoolset avalikku ruumi samadel põhimõtetel,» arvas Mänd.

Ülemiste City. FOTO: Tairo Lutter

Ka arhitekt ja arhitektuuriajakirja Maja peatoimetaja Kaja Pae leidis, et Tallinna tuleks käsitleda polütsentrilisena ning et kesklinn vajab tihendamist. «Ikka ja uuesti jõuame selleni, et kesklinna tuleks tihendada. EKAs tehakse linnauuringuid, viimasel semestril uuriti Tallinna kesklinna ja jõuti järeldusele, et seda võiks täiesti vabalt vähemalt kolm korda tihendada,» ütles Pae.

Ka mitmekesise ja tiheda tänavavõrgu tarvidus on tema sõnul arhitektide töötubadest kõlama jäänud. Fakt on ka see, et kui me tahame saada inimesi rohkem ühistransporti ja tänavaruumi, siis ei piisa ainult sellest, et me teeme ühistranspordi väga heaks. Ühistranspordi kasutamine tähendab seda, et me liigume avalikus ruumis kindlasti rohkem kui autoga liigeldes. Ja me võime teha ükskõik kui hästi läbi planeeritud liinivõrgu, aga kui avalik ruum ei ole hea ja inimsõbralik, siis inimene ei lähe ühistransporti,» ütles Pae.

Ta lisas, et kohalikud omavalitsused ütlevad sageli, et nad ei saa kuidagi linnaruumi kujunemist suunata, sest neil ei ole maad. «Aga teemaa kuulub ju omavalitsustele. Tehke oma teed korda, tehke nad selliseks, et need oleksid meie kõigi jaoks üks mõnus elutuba,» soovitas Pae.

Ta juhtis tähelepanu sellele, et koolide ja lasteaedade spordi- ja mänguväljakud on peaaegu alati taraga piiratud. «See ei ole hea mõte. Kui needsamad väljakud on mõnusalt meie igapäevasesse liikumisruumi sisse põimitud ja erinevates eagruppides inimesed saavad neid läbida, on juba üks viis, kuidas me saame oma igapäevaseid liikumisteid paremaks muuta,» rääkis Pae. Spordiväljakud ei peaks olema taraga piiratud, vaid integreeritud inimeste igapäeva teele.