Lotman: Nuti töö riigikogus oli täiesti hindamatu

«Mart Nutt on hea näide sellest, kuidas riiklikust seisukohast väga tähtis poliitik ei pruugi olla karismaatiline juht. See on kaudne õigustus meie valimissüsteemile. Tihti protesteeritakse, et miks erakonnad moodustavad oma nimekirju ja panevad sinna mingisuguseid inimesi pingereas mingisugusele kohale. Mart Nutt oli just selline inimene, kes ei olnud tuline oraator, kes ei juhtinud masse, aga kelle töö riigikogus oli täiesti hindamatu. Tema kompetents ja tema tohutud teadmised tõstsid väga olulisel määral riigikogu töö kvaliteeti ja see on korvamatu kaotus meie kõigi jaoks,» rääkis Lotman.



«Mul on raske rääkida temast minevikus,» tõdes ta.