Põlluaas: Nuti lahkumine on kaotus kogu Eestile

«Väljaspool tööd oli Mart tore, lõbus ja ääretult intelligentne seltsiline, kellega oli alati huvitav vestelda,» jätkab ta. «Kuigi riigikogus kohtusin temaga iga päev, rääkisin temaga pikemalt viimati Patarei vangla muuseumiala avamisel. Ta meenutas põnevaid taasiseseisvumise aegu ja meie riigi ülesehitamist, kui kõike tehti pea põlve otsast. Puudus ju kõigil vastsetel riigimeestel kogemus ja kindel teadmine kuidas üks iseseisev ja demokraatlik rahvusriik õiesti toimima peaks. Mart puudutas seal mitmeid väga olulisi, kuid üldsusele seni teadmata seiku. Muuhulgas ka meie survestamist, kasvõi Max van der Stoeli poolt, et me loobuksime oma keele- ja kodakondsuspoliitika põhimõtetest, mille üheks alusepanijaks oli just Mart Nutt. Sain aru, et tal oli kavas kõik need mälestused ühel heal päeval kirja panna...»