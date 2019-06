Kõlvart ei poolda vanalinna väljakule Nemtsovi nime andmist

Reformierakonna fraktsiooni esindaja Eerik-Niiles Kross leidis, et Nemtsovi nime võiks anda väikesele platsile, mis asub Maiasmoka kohviku juures, aga kaaluda võib ka teisi alternatiive Tallinna vanalinnas. Krossi sõnul on näiteks Washingtonis Nemtsovi-nimeline väljak.

«Kas tõesti arvab Eerik-Niiles Kross päriselt, et Pühavaimu kiriku ja Maiasmoka kohviku juures asuv Suurgildi plats peaks oma nime kaotama?» küsis linnapea. «Ma ei näe, mis võiks olla see põhjus, miks peaksime asendama ajaloolise Suurgildi nime päevapoliitilisega.»

Kõlvart märkis, et Tallinna vanalinn on UNESCO kaitse all ja seda just terviklikkuse tõttu. «Siinses regioonis ainus nii terviklikult säilinud keskaegne vanalinn on meie suurim ja rahvusvaheliselt tuntuim varandus. Tänavu tähistab Tallinn 800 aasta möödumist esmamainimisest. Ajalooline nimi on samaväärne osa vanalinna pärandist kui seinad, müürid, tornid, väravad ja munakivisillutis,» lisas Kõlvart.