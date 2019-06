Lang: riik ei pea tegelema trükireklaami kojukandega

«Kui me räägime elutähtsatest teenustest, siis ma keeldun uskumast, et kogu selle ajakirjandusspektri toodang on elutähtis teenus kõigile inimestele. Kõik need reklaamid, erilehed ja igasugune rämps, mida trükitakse ajalehtede vahele ja mis on iseenesest turunduslik materjal. Nüüd taotletakse, et see turunduslik materjal viiakse maksumaksjate kulul solidaarselt kõigile postkasti. Ma ei saa sellest aru,» rääkis Lang.

Saatejuhi Väino Koorbergi sõnul aitab see reklaam kallist ajakirjandust välja anda. Lang omakorda väitis, et kapitalism rajaneb nõudluse ja pakkumise vahekorral.

«Kui keegi teeb oma äri trükkides tohutul hulgal paberi peale mingeid asju, siis on see tema enda asi, mil moel ta selle tarbijani viib. Me ei hakka ju rääkima sellest, et kui nõudluse ja pakkumise vahekord maapoes muutub nii, et poodi pole enam võimalik pidada, siis saabub riik kohale ja hakkab seal mannat, riisi ja kruupe müüma,» märkis Lang.

Koorbergi sõnul tuleks ka küsida, kas riik peaks oma riigiettevõttega inimestele koju kandma seda tohutut kaubakogust, mis jõuavad internetipoodide vahendusel meile postipakkidena Hiinast kohale jõuavad ja mille puhul riik ei saa sageli vähimatki maksutulu. «Kui riigiettevõte Omniva ei peaks seda tegema, kas ta siis oleks täiesti mõttetu ja tuleks erastada, või ta siiski peaks täitma teatud avalik-õiguslikku funktsiooni?» küsis Koorberg.

Langi sõnul on kõik katsed laiendada avalik-õiguslikku funktsiooni paljudele elualadele läbi kukkunud. «Oleme jälle jõudnud mõteteni avalik-õiguslikest kauplustest ja kõikvõimalikest hoiu-laenu ühistutest ehk jõuame tagasi Edgar Savisaare Tallinna juurde, kus olid lipod ja täna on mupod ja taheti panka teha. Kõik need katsed on läbi kukkunud,» ütles Lang.

Eesti Meediaettevõtete Liitu kuuluvate väljaannete peatoimetajad pöördusid eelmisel nädalal Eesti valitsuse poole palvega tagada postiseaduses sätestatud universaalse postiteenuse täitmine, konkreetselt perioodika kojukanne seaduses ettenähtud päevadel ja vastavalt kvaliteedistandardile. Peatoimetajad märkisid, et praegu on Eestis tekkinud olukord, kus mitmes piirkonnas (näiteks Raplamaal ja Jõelähtme vallas Harjumaal) ei jõua post tellijateni mitme päeva jooksul, mistõttu on lugejad hakanud ajalehtede tellimustest loobuma.

Lang möönis, et posti kojukanne on mõnedes maapiirkondades probleem ja see võiks olla mingil moel lahendatud kohalike omavalitsuse abiga. «Mulle meenub vana ankedoot. Üle-eelmisel aastal külvasime 50 hektarit lina, putukas sõi kõik ära. Järgmisel aastal külvame 200 hektarit, las sööb ennast surnuks,» rääkis ta.

Lang tõi ebarentaabli näitena ka riigile kuuluva lennuettevõtte Nordica. «Nordica võiks maha müüa ja kui selle eest ühe euro täna kätte saaks, oleks väga hästi. Mina julgen väita, et varsti ei saa enam ka seda ühte eurot. Erasektor teeb igal juhul seda tööd paremini,» märkis Lang. Ta kinnitas, et toetab igati valitsuse algatust vaadata riigieelarve rida realt läbi.