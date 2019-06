Otsus Laagna tee sulgemise kohta võib tulla kolmapäeval

Ta lisas, et sulgemise rahaline pool on üks asi, olulisem on see, mis saab Laagna tee sulgemise korral sealsest liiklusest. «Kõike on võimalik teha, aga küsimus on selles, millised on tagajärjed. Kui Laagna tee sulgemise tagajärjed muutuvad ebamõistlikult koormavaks, siis ei saa seda teha. Aga praegusel hetkel ma tõepoolest ei oska öelda, missugune see otsus võib tulla. Nii suurt tänavasulgemist nii pikaks perioodiks pole meil varem olnud,» lausus Rüütelmaa.